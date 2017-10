Cerny half jaar ‘out’: ‘Ik hoopte dat het meeviel, maar vreesde al het ergste’

Ajax kan de rest van het seizoen geen beroep meer doen op Vaclav Cerny. De aanvaller scheurde woensdag in het KNVB-bekerduel met ASV De Dijk (1-4 winst) zijn voorste kruisband afgescheurd, zo wees onderzoek in het ziekenhuis donderdag uit. De verwachting is dat Cerny meer dan een halfjaar nodig heeft voor zijn herstel.

"Ik hoopte dat het meeviel, maar vreesde al het ergste", zo erkent Cerny vrijdag in De Telegraaf. Cerny had kort na rust de stand naar 0-4 geschoten, waarna het noodlot toesloeg. Kermend van de pijn verliet hij na ruim een uur spelen per brancard het veld en werd vervangen door debutant Dennis Johnsen.

Cerny kwam afgelopen seizoen niet in de plannen van Peter Bosz voor. Onder leiding van Marcel Keizer had de jonge Tsjech echter de stijgende lijn te pakken. De blessure van Cerny lijkt de deur bij het eerste open te zetten voor Johnsen, die samen met Justin Kluivert normaal gesproken de stand-in van Amin Younes of David Neres is.

Door de zware blessure blijft Cerny dit seizoen staan op op vier Eredivisie-wedstrijden voor Ajax, waarin hij twee assists gaf. De afgelopen seizoenen was Cerny vooral bij Jong Ajax een belangrijke kracht.