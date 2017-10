Cocu erkent: ‘Ik ga geen namen noemen, dat doe ik wel intern’

PSV ontsnapte donderdag aan een vroegtijdige uitschakeling in de KNVB Beker. De Eindhovenaren rekenden in de tweede ronde pas na verlenging af met FC Volendam: 0-2. Marco van Ginkel opende in de 106e minuut de score, waarna Hirving Lozano in de 119e minuut de weinig hoogstaande wedstrijd definitief in het slot gooide.

Phillip Cocu had na afloop van de wedstrijd nog wel een en ander aan te merken op het spel van zijn elftal. Hij vond zijn team niet plichtmatig spelen, maar vond wel dat het ontbrak aan slimheid. "Wanneer je moet toeslaan en wanneer je moet versnellen", zo legde de oefenmeester uit in gesprek met FOX Sports. "Je moet dan geduld houden en dan in een keer die versnelling plaatsen."

Cocu erkende dat een aantal spelers niet hun niveau haalden. "Ik ga geen namen noemen, dat doe ik wel intern. Als het aan de instelling ligt, is dat geen goede zaak. Je mag wel eens een mindere wedstrijd spelen, maar het mag niet daaraan liggen." Cocu kreeg daarna de vraag of hij dacht dat het daaraan lag. "Nou, dat ga ik nog wel even met ze bespreken..."

Een mooie goal van Van Ginkel brak de ban, maar Cocu bleef ondanks de langverwachte treffer stoïcijns voor zich uit kijken. "Een fantastische goal van Marco, absoluut", liet de coach aan De Telegraaf weten. "Maar overdreven juichen was er bij mij gezien de situatie niet bij. We wilden de klus in negentig minuten klaren." PSV werd donderdagavond tijdens de loting gekoppeld aan VVV-Venlo, in eigen huis.