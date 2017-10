‘Triest, Martens en Wiegman is een uniek hoogtepunt door de neus geboord’

De Oranje Leeuwinnnen waren dinsdagavond met minimaal verschil te sterk voor Noorwegen (1-0). De eerste wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks was ook de reden dat bondscoach Sarina Wiegman en sterspeelster Lieke Martens maandagavond niet op het FIFA-gala in Londen aanwezig konden zijn om hun prijs voor respectievelijk beste trainster en beste speelster van de wereld op te halen.

"Bij de FIFA meten ze nog steeds met twee maten: mannen en vrouwen. Triest, juist in deze tijd en tegelijkertijd droevig dat Wiegman en Martens een uniek hoogtepunt in hun carrière door de neus is geboord, terwijl de top van de voetbalwereld, mannen en vrouwen, verzameld was om de twee Oranje Leeuwinnen te huldigen", zo luidt het oordeel van Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf.

Marco van Basten bezocht als FIFA-employee persoonlijk de Oranje-dames om Martens en Wiegman ieder hun prijs te overhandigen. Dit gebeurde al afgelopen zondag, zo onthulde de aanvalster na de 1-0 zege op Noorwegen. Driessen wijst erop dat het sportieve nog altijd leidend is bij de Oranje-Leeuwinnen. "De twee gingen zelfs niet door de knieën na een persoonlijk bezoek van FIFA’s eerste voetbalman Zvonimir Boban aan Zeist. Hij stelde voor het duo per privéjet heen en weer te vliegen vanuit het trainingskamp voor de interland tegen de Noren."

"Met hun weigering gaven Wiegman en Martens een sterk signaal af dat zij bezig zijn met topsport, waar de FIFA juist uitblinkt in amateurisme en vrouwonvriendelijkheid", verzucht Driessen. "Hoe is het anders te verklaren dat de wereldvoetbalbond het FIFA Gala organiseert de avond voor WK-kwalificatieduels onder eigen vlag. Pure minachting."