Chelsea wil Olivier Giroud in januari overnemen

Cristiano Ronaldo heeft Real Madrid geïnformeerd dat hij een forse loonsverhoging wil en anders gaat hij zijn contract niet verlengen. De Portugees is niet blij dat hij minder verdient dan zijn aartsrivaal Lionel Messi bij Barcelona. (Diario Gol)

Antonio Conte heeft met Álvaro Morata en Michy Batshuahi al twee spitsen in zijn selectie, maar de Italiaan wil nog meer te kiezen hebben.

(The Sun)

Dennis Praet staat na een overtuigende seizoensstart in de belangstelling van Olympique Marseille. De middenvelder van Sampdoria kan voor 25 miljoen worden overgenomen en Newcastle United en Sevilla zouden ook geïnteresseerd zijn. (Diverse Italiaanse media)

Sevilla gaat proberen om Stevan Jovetic terug te halen naar de club. De aanvaller speelt sinds afgelopen zomer voor AS Monaco, dat hem overnam van Internazionale, maar kwam van januari tot juni op huurbasis uit voor Sevilla. (Cadena Cope)