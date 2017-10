Piepjong Real Madrid wint dankzij penalty's in Estadio Fernando Torres

Real Madrid heeft donderdagavond een belangrijke stap richting de zestiende finales van de Copa del Rey gezet. Het team van Zinédine Zidane won de eerste van de twee duels met Fuenlabrada, dat over een maand op bezoek gaat in het Santiago Bernabéu. Marco Asensio en Lucas Vázquez scoorden in het Estadio Fernando Torres: 0-2. Zidane koos voor een B-elftal, met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar en 45 dagen. Dat was meteen de jongste basiself van los Merengues dit seizoen.

De eerste helft in Fuenlabrada was ronduit saai te noemen, met nauwelijks kansen voor beide teams. Real Madrid voelde zich niet op zijn gemak, ook al had het team van Zidane het meeste balbezit. Jordi Codina werd echter amper op de proef gesteld. Fuenlabrada stond achterin goed opgesteld en dook enkele keren gevaarlijk in het doelgebied van Kiko Casilla, maar zonder resultaat. De grootste mogelijkheid was op slag van rust voor Real; een heerlijke volley van Marcos Llorente eindigde op het aluminium.

Na een uur spelen kantelde de wedstrijd in het voordeel van Real Madrid. De overtreding van Fran García op Achraf Hakimi was buiten het zestienmetergebied, maar de arbiter wees naar de stip. Asensio faalde niet vanaf elf meter: 0-1. Het was aan Codina te danken dat Fuenlabrada niet al snel tegen een dubbele achterstand aankeek, maar na 79 minuten spelen verscheen toch de 0-2 op het scorebord. Paco Candela hield Theo Hernández vast in het strafschopgebied en kreeg zijn tweede gele kaart.

Vázquez benutte de toegekende elfmetertrap en dat was tevens de eindstand in de streekderby. Domper op de overwinning was de rode kaart voor Jesús Vallejo, die nota bene zijn eerste officiële minuten van het seizoen maakte. De verdediger kreeg in de slotfase een rode kaart voor een grove charge op Luis Milla.