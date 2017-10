Van Ginkel raakte betrokken bij rode kaart: ‘Ik ben geen vieze speler’

PSV rekende donderdagavond met moeite af met FC Volendam in de strijd om de KNVB Beker (0-2). Als invaller brak Marco van Ginkel in de tweede helft van de verlening de ban met een halve omhaal. De middenvelder zag vanaf de bank dat PSV moeite had om de verdediging van de ploeg uit de Jupiler League te breken.

“We zeiden tegen elkaar dat we meer de bal erin moesten gooien, omdat dat kansen gaf”, vertelt Van Ginkel in gesprek met FOX Sports. "Ze stonden heel compact en het was moeilijk om erdoorheen te komen. Uiteindelijk kwam-ie op Luuks hoofd en ik anticipeerde op de tweede bal. Het was een soort halve omhaal. Ik moet hem nog even terugkijken, maar hij zat er lekker in.”

De huurling van Chelsea was betrokken bij de rode kaart van Dylan Mertens, die op het been van Van Ginkel ging staan en hij reageerde vervolgens fel. “Het was een reactie. Ik ben geen vieze speler of zo. Hij ging uit het niets gewoon op mijn kuit staan, ik zag dat hij dat wilde. Dan is mijn reactie dat ik hem wegduw normaal.”

Luuk de Jong slaagde er wederom niet in om te scoren, maar hij was er wel dichtbij. De spits zag Hobie Verhulst met een katachtige reflex een kopbal uitstekend keren. “Het was een aardige redding moet ik zeggen. Ik denk dat ik alles goed doe. Het was een goede voorzet van Hirving Lozano en ik kopte de bal diagonaal terug. Hij maakte een geweldige redding.”

De Jong vond dat PSV het veel eerder had moeten afmaken. “We hebben zoveel kansen gecreëerd. Vooral tegen een team dat de bus parkeert moet je zorgen dat je snel van kant wisselt, zodat je de ruimtes kan vinden en een voorzet kan geven. Nu was het toch vaak iets te druk om door het midden te komen", zo zag ook de spits in. "Maar we hebben wel gewoon onze kansen gecreëerd en uiteindelijk moet je nog steeds 0-4 voorstaan na negentig minuten.”