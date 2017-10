Weghorst neemt AZ weer bij de hand in eenvoudige bekerzege

AZ heeft zich donderdagavond als laatste club geplaatst voor de achtste finales van de KNVB Beker. Zonder zich onnodig in te spannen rekenden de Alkmaarders af met Almere City FC. De nummer zes van de Eredivisie was met 0-4 te sterk voor de nummer vijftien van de Jupiler League.

John van de Brom besloot bij AZ één wijziging door te voeren ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zondag tegen FC Utrecht (3-0 winst). Ricardo van Rhijn nam de plek centraal in de verdediging over van Pantelis Hatzidiakos. In de openingsfase vielen er geen kansen te noteren voor beide doelen. Wel moest AZ al na dertien minuten voor de eerste keer wisselen, Jeremy Helmer verving de geblesseerd geraakte Joris van Overeem. Halverwege de eerste helft kreeg AZ de eerste mogelijkheid, maar een kopbal van Wout Weghorst ging via de grond naast.

Na een half uur spelen kreeg ook Guus Til een mogelijkheid op de openingstreffer, maar zijn harde schot ging over. Vier minuten na de mislukte poging van de middenvelder was het wel raak voor AZ. Uit een hoekschop kopte Stijn Wuytens de 0-1 binnen. Ook Almere City moest nog voor rust de eerste wissel gebruiken. Anass Ahannach verliet het veld en hij werd vervangen door Faris Hammouti. In de blessuretijd van de eerste helft was AZ nog dichtbij de 0-2, maar Alireza Jahanbaksh zag zijn schot van grote afstand tegen de kruising verdwijnen.

Direct na rust ging AZ op zoek naar de 0-2 en al snel kon Wout Weghorst profiteren van een fout in de verdediging van Almere City. Josef Kvida speelde de bal verkeerd terug en de spits, die de laatste vier competitiewedstrijden niet had gescoord, onderschepte de bal, omspeelde Chiel Kramer en schoof de bal binnen. Met een uur op de klok besliste Weghorst definitief de wedstrijd. Hij schoot een van richting veranderd schot binnen en daarmee maakte hij zijn tiende treffer van het seizoen, waarvan vier in het bekertoernooi.

Twee minuten na de derde treffer van AZ kwam de thuisploeg met tien man te staan, toen Kees van Buuren voor de tweede keer geel kreeg en zodoende moest vertrekken. Een kwartier voor tijd slaagden de gasten er in om de numerieke meerderheid uit te buiten. Op aangeven van Mats Seuntjes schoot Jonas Svensson de 0-4 tegen de touwen, zijn eerste doelpunt ooit in het shirt van de Alkmaarders. Een minuut voor het einde van de wedstrijd kreeg Wuytens nog een uitgelezen mogelijkheid om de 0-5 binnen te koppen, maar zijn inzet verdween naast waardoor het 0-4 bleef.