Berbatov: ‘Als hij de kleedkamer in kwam lopen, stopten we met praten’

Dimitar Berbatov verruilde in 2008 Tottenham Hotspur voor Manchester United. De Bulgaarse spits speelde vervolgens vier seizoenen bij the Red Devils, dat onder leiding stond van Sir Alex Ferguson. De Schotse manager dwong veel respect af bij de selectie, erkent Berbatov in gesprek met ESPN.

“Als hij de kleedkamer in kwam lopen, stopten we met praten. Hij dwong zo veel respect en aandacht af vanwege de successen die hij geboekt had. Hij was goed met woorden, waarschijnlijk door alle boeken die hij gelezen had. Ik ging een keer naar zijn kantoor en hij had een biografie van Napoleon op de tafel liggen.”

Berbatov stond als speler van the Spurs ook in de belangstelling van Manchester City, maar het was niet moeilijk voor de spits om hen af te wijzen. “Toen United mij wilde, was ik als een paard met oogkleppen op. Ik was niet geïnteresseerd in een andere club. City bood meer geld, maar het team was zwakker en hun geschiedenis kon niet concurreren met de geschiedenis van United.”

De 78-voudig Bulgaars international had er ook geen problemen mee om Tottenham te verlaten. “Als je je eigen pad volgt, moet je dergelijke beslissingen nemen. Ik wilde prijzen winnen en voor de grootste club spelen en de grootste club in Engeland is Manchester United. Je kan in je eigen comfortzone blijven, of je kan de volgende stap in je carrière zetten. Het was geen moeilijke beslissing, Manchester United was de Engels en Europees kampioen. Ze hadden de beste spelers, ze hadden Sir Alex Ferguson en Old Trafford. Hoe kon me dat niet verleiden?”

“Toen ik voor United tekende voelde het alsof het een beloning was voor alles wat ik in mijn leven had doorgemaakt.” Berbatov speelde 149 wedstrijden voor the Red Devils en maakte daarin 56 doelpunten voordat hij in 2012 naar Fulham vertrok. De spits werd drie keer landskampioen, won drie keer de Community Shield en veroverde twee keer de League Cup met Manchester United.