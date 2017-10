Nachtmerrie van Ter Stegen staat zaterdagavond in de spits tegen Barcelona

Barcelona zoekt naar de negende competitiezege, op de tiende speeldag van LaLiga. Alleen Atlético Madrid (0-0) was in competitieverband bestand tegen de koploper. Athletic Club verzamelde zeven punten uit de eerste drie duels, maar daarna konden de Basken nog maar vier punten bijeensprokkelen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in San Mamés, zaterdag vanaf 20.45 uur.

O Athletic Club heeft elk van de laatste negen competitieduels met Barcelona verloren. In de laatste vier ontmoetingen kwamen de Basken niet eens tot scoren.

O Athletic Club ging in elk van de laatste drie thuisduels met Barcelona in LaLiga onderuit; men verloor nog nooit vier keer op rij in eigen huis van de Catalanen.

O Barcelona weet al zestien competitieduels op rij niet hoe verliezen voelt: vijftien overwinningen, één remise. De beste reeks sinds afgelopen maart.

O Lionel Messi was in zijn laatste dertien competitieduels met Athletic Club goed voor elf treffers. Hij kwam echter niet verder dan één goal in zijn drie ontmoetingen in het nieuwe San Mamés.

O Athletic Club won slechts een van de laatste zes competitieduels: een 1-0 zege op Sevilla. De overige vijf LaLiga-wedstrijden leverden slechts één punt op.

O Athletic Club (49) kreeg dit seizoen ná Málaga (58) en Las Palmas (61), beide onder de rode streep, de meeste inzetten op doel te verwerken.

O Ernesto Valverde won slechts twee van zijn zes competitiewedstrijden tegen zijn ex-werkgever uit Bilbao. Dat deed hij op de bank van Espanyol, naast vier nederlagen.

O Aritz Aduriz is de speler die de meeste doelpunten tegen Marc-André ter Stegen als keeper van Barcelona heeft gemaakt: vijf, in alle competities.

O Luis Suárez scoorde zes keer in zijn laatste zes ontmoetingen met Athletic Club, in alle competities. Slechts één doelpunt was echter in het nieuwe San Mamés.

O Lionel Messi was in zijn 391 competitieduels voor Barcelona bij liefst 500 doelpunten betrokken: 140 assists, 360 treffers.