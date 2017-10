Iniesta en Rakitic vetoën beoogde aankoop Barcelona

Suso vreest niet dat AC Milan hem gaat verkopen om te voldoen aan Financial Fair Play-regels. De aanvaller heeft zijn contract bij de Italiaanse club onlangs verlengd tot medio 2022. (Diverse Italiaanse media)

Nikola Vlasic kreeg afgelopen zomer te horen dat hij het nummer 19 niet kon krijgen bij Everton. The Toffees reserveerden dat rugnummer voor Diego Costa, die echter naar Atlético Madrid ging. (24sata)

Zijn goede wedstrijd tegen Real Murcia heeft José Manuel Arnáiz veel interesse opgeleverd. Arsenal, Manchester United en Bayern München zouden de vleugelspeler over willen nemen van Barcelona. (Mundo Deportivo)