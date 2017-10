Van Ginkel leidt met omhaal in 106e minuut bekerzege van PSV in

PSV heeft zich donderdagavond met veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB Beker. De Eindhovenaren waren met 0-2 te sterk voor FC Volendam. De zege van de Eindhovenaren kwam pas in de tweede helft van de verlenging tot stand.

Phillip Cocu had ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0 winst) een aantal, noodzakelijke, wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself. Jürgen Locadia en Gastón Pereiro vielen tegen de Almeloërs uit met lichte blessures en waren zodoende niet inzetbaar. Om die reden waren er basisplaatsen voor Bart Ramselaar en Albert Gudmundsson. Doordat Marco van Ginkel op de bank begon stond ook Adam Maher aan de aftrap en droeg Luuk de Jong de aanvoerdersband.

De koploper van de Eredivisie had vanaf de aftrap het initiatief, maar dat leverde aanvankelijk geen grote kansen op. Een schotpoging van Hirving Lozano leverde niet meer op dan een hoekschop, een voorzet enkele minuten later van zijn voet was te hard voor De Jong en een poging van Maher ging net naast. De grootste kans van de eerste helft viel te noteren voor Volendam, maar Nick Doodeman kopte een voorzet van Gijs Smal net naast. Maher was voor rust nog tweemaal gevaarlijk voor PSV, maar tot tweemaal toe bracht Hobie Verhulst redding.

Na rust behield PSV het veldoverwicht en toonde Lozano zich de gevaarlijkste speler. Zo verdween een schot van de Mexicaan net naast en kon Verhulst een inzet tot hoekschop keren. Vlak voordat Maher gewisseld werd, was de middenvelder nog dichtbij de 0-1, maar zijn schot ging rakelings naast. Ook de voor Gudmundsson ingevallen Mauro Júnior kreeg zijn schot twaalf minuten voor tijd niet tussen de palen. De Jong, die in maart zijn laatste treffer voor PSV maakte, slaagde er ook niet in om de score te openen. De spits kopte goed tegendraads in, maar zag Verhulst prachtig redden. De doelman hield ook in de blessuretijd van de tweede helft zijn doel schoon, nadat hij redding bracht op een van richting veranderd schot van Jorrit Hendrix. Bij een 0-0 stand werd er verlengd in het Kras Stadion.

Bij aanvang van de verlenging besloot Cocu Ramselaar te vervangen door Van Ginkel. De middenvelder had acht minuten na zijn invalbeurt een goede kans op de 0-1, maar zijn schot ging voorlangs. In de tweede minuut van de tweede verlenging brak de huurling van Chelsea toch de ban. Met een schitterende halve omhaal schoot hij, op aangeven van De Jong, de bal langs Verhulst. Volendam eindigde de wedstrijd met tien man. Dylan Mertens kreeg een rode kaart, scheidsrechter Bas Nijhuis schakelde hiervoor de hulp van de videoscheidsrechter in, nadat hij op het been van Van Ginkel ging staan. Na 119 minuten besliste Lozano de wedstrijd. De linkspoot speelde creëerde de kans voor zichzelf en rondde vervolgens koel af: 0-2.