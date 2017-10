Wenger wil miljoenenaankoop uit 2006 niet kwijt: ‘Zijn tijd gaat nog komen’

Arsène Wenger stelt dat Theo Walcott nog altijd een toekomst heeft bij Arsenal. De toekomst van de aanvaller in het Emirates Stadium werd eerder deze week in twijfel getrokken door Ian Wright, die stelde dat Walcott moet vertrekken vanwege het uitblijven van speeltijd. De contractuele samenwerking loopt medio 2019 ten einde.-

De oud-spits van the Gunners merkte op dat Walcott alleen zijn minuten maakt in de EFL Cup en Europa League. Wenger ziet echter niets zitten in een vertrek, zo tekenen verschillende Engelse media op uit zijn mond: “Ik wil niet dat Theo vertrekt. Als je kijkt naar het aantal minuten dat deze spelers gespeeld hebben, is het een vrij hoog aantal.” De rechtsbuiten kwam dit seizoen in negen wedstrijden in actie, maar hij speelde slechts 48 minuten in de Premier League.

“Zijn tijd in de Premier League gaat komen. Ik ben met een rotatiebeleid begonnen omdat we vaak om de donderdag én zondag spelen, dus op dit moment speelt hij minder minuten in de Premier League dan in de andere competities.” Walcott staat sinds januari 2006 onder contract bij Arsenal, nadat men hem destijds voor ruim tien miljoen euro overnam van Southampton. De 47-voudig Engels international speelde tot dusver 392 wedstrijden voor de club, waarin hij 107 keer scoorde en 75 assists gaf.