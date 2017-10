Berbatov wijst bester voetballer ter wereld aan: ‘Hij is de f***ing grootste’

Is Lionel Messi of Cristiano Ronaldo de beste speler die er op wereld rondloopt? Het is een discussie waarover iedereen een verschillende mening heeft. Dimitar Berbatov is stellig in zijn mening, de Bulgaarse spits kiest voor de Argentijn.

Eerder deze week werd Ronaldo voor het tweede jaar op uitgeroepen tot wereldvoetballer van het jaar en hij troefde Messi en Neymar af. Toch heeft Berbatov een andere mening, zo vertelt hij tegen ESPNFC: “Hij is de f***ing grootste. Ronaldo is briljant, maar Messi is meer mijn soort speler. Hij ziet het spel zo goed. Hij kan scoren en kansen creëeren, hij is de complete speler, de beste ooit waarschijnlijk.”

Berbatov was éen seizoen ploeggenoot van Ronaldo bij Manchester United en maakte van dichtbij mee wat de Portugees er allemaal voor doet om op topniveau te kunnen presteren. “Jonge spelers proberen de beste spelers zoals Ronaldo te imiteren. Ze willen hetzelfde haar, de kleren, de auto’s en proberen zijn trucs na te doen”, vervolgt de huidige spits van Kerala Blasters in India. “Ik probeer ze te vertellen hoe hard Ronaldo traint voor en na de training. Hij wilde alleen maar de beste zijn. Al het andere kwam daarna pas.”