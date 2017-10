‘Ploeggenoten slikken privileges van Neymar bij PSG niet meer’

Neymar speelt sinds afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain en tot dusverre is het verblijf van de Braziliaan in de Franse hoofdstad niet onopgemerkt gebleven. De aanvaller is met zijn spel en doelpunten belangrijk voor PSG, maar heeft ook al een aanvaring gehad met ploeggenoot Edinson Cavani. Teamgenoten van Neymar zouden inmiddels schoon genoeg hebben van enkele aparte privileges van de recordaankoop.

Le Parisien meldt dat Neymar twee persoonlijke fysiotherapeuten tot zijn beschikking heeft die alleen de Braziliaan mogen behandelen. Verder mogen medespelers geen harde tackles uitvoeren op de training, zodat Neymar gespaard blijft. Ook zou Neymar vrijgesteld zijn van defensieve opdrachten tijdens wedstrijden, tot ergernis van de rest van de PSG-selectie.

Daarnaast is Neymar de enige PSG-speler die zijn eigen tassenmerk en sponsors draagt, terwijl de andere spelers tassen met het PSG-logo met zich meedragen. In de toekomst zou Neymar nog meer privileges krijgen, zo stelt Le Parisien. Zo zou de 25-jarige dribbelaar vanaf volgend seizoen de voorkeur krijgen boven Cavani aangaande het nemen van strafschoppen.

Neymar zou op zijn beurt de lengte van de tactische besprekingen van trainer Unai Emery hekelen. UOL Sports claimt dat Emery videosessies van een halfuur houdt, waarin de coach probeert Neymar om te vormen naar een teamspeler in plaats van een individualist. Neymar zou een hekel hebben aan de duur en frequentie van deze besprekingen: de Braziliaan zou zijn teamgenoten al hebben geïnformeerd over zijn irritatie, maar gaat zijn beklag vooralsnog niet bij de club doen.