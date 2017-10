Feyenoord hoopt zaterdag op naam van Adil Auassar op wedstrijdformulier

Feyenoord zoekt naar de eerste competitiezege sinds 1 oktober, uit tegen AZ (0-4), na misstappen tegen PEC Zwolle (0-0) en Ajax (1-4). Roda JC Kerkrade is de laatste weken weer opgekrabbeld, met zes punten uit de laatste drie Eredivisie-duels én een midweekse bekerzege op FC Groningen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Parkstad Limburg Stadion, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O In slechts twee van de laatste dertig Eredivisie-duels tussen Roda JC Kerkrade en Feyenoord trokken de Kerkraders aan het langste eind; acht remises en twintig nederlagen, thuis en uit.

O Roda JC Kerkrade kwam in zes van de laatste tien competitiewedstrijden tegen Feyenoord niet tot scoren (vijf goals in totaal), terwijl Feyenoord in deze tien duels 24 keer trefzeker was.

O Vorig seizoen kwam Roda JC Kerkrade tegen geen Eredivisie-club tot minder schoten op doel dan tegen Feyenoord: twee. Daarnaast incasseerden de Limburgers de meeste treffers tegen Feyenoord: zeven.

O Feyenoord leed in de eerste negen competitieduels van dit seizoen al meer verliespunten (elf) dan in de eerste 24 speelronden van 2016/17 negen).

O Roda JC Kerkrade ondernam dit seizoen minder doelpogingen dan iedere andere Eredivisie-club: 75. De Limburgers treffen met Feyenoord de ploeg met de minste schoten tegen: 85.

O Roda JC Kerkrade kreeg dit seizoen twintig tegengoals om de oren, meer dan iedere andere Eredivisie-club. Vorig seizoen kreeg Roda pas in speelronde zestien de twintigste tegentreffer te verwerken.

O Alleen Vitesse stond dit Eredivisie-seizoen langer op voorsprong in uitduels (232 minuten) dan Feyenoord (219). Roda JC Kerkrade is de enige club die thuis nog niet op voorsprong stond.