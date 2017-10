‘Twintig spelers in PL en Championship zijn homo, men ziet het als handicap'

Minimaal twintig voetballers in de Premier League en de Championship zijn homo, claimt David Haigh. De voormalig directeur van Leeds United, zelf openlijk homo, zegt in gesprek met de Daily Mirror dat minimaal twintig spelers hem in vertrouwen hebben verteld dat zij op mannen vallen. Haigh geeft aan dat deze voetballers vandaag de dag nog steeds vrezen voor de consequenties als ze uit de kast komen.

"Twintig spelers is mijns inziens al aardig veel, maar het is waarschijnlijk veel meer dan dat aantal", aldus Haigh. "Ze spelen nog steeds in de Premier League en de Championship, maar ik zal hun namen niet prijsgeven, want een heksenjacht helpt niemand. Jonge sterren adverteren met merken en sponsors en homo zijn wordt nog steeds gezien als handicap. Om opeens vanwege je seksuele voorkeur bekend te staan, is verkeerd."

"Maar voetbal verlangt dat ze het wel publiekelijk bekendmaken", vervolgt de Engelsman. "Degenen die dat doen, zullen heel moedig zijn. Ze zullen heel veel steun krijgen. Voetballers verbergen het nu niet van de mensen die het al weten, die ze goed kennen. Ze gaan uit en hun partner is dan aanwezig. Ik denk niet dat spelers een verschrikkelijke tijd tegemoet gaan (als ze uit de kast komen, red.). Alleen fans van de tegenstander zullen misschien iets doen als ze dronken zijn."

"Ik hoop dat het niet wordt zoals toen met Justin Fashanu (die veel te verduren kreeg in de jaren negentig na zijn coming-out, red.). Ik denk dat er veel is veranderd de laatste jaren, dus ik hoop dat de reacties van de mensen vandaag de dag anders zullen zijn. Ik geloof dat het ondersteunen van homoseksuele spelers commercieel juist goed is. Clubs spreken wereldwijd nieuwe fans aan. Maar helaas zijn spelers nog steeds bang om uit de kast te komen", concludeert Haigh.