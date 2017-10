Joshua Brenet kan zondag imposant clubrecord van ‘Turbo Berry’ evenaren

PSV beging in geen enkele competitiewedstrijd na het echec tegen sc Heerenveen een misstap: vijftien punten uit vijf duels. Vitesse hoopt ook tegen de koploper ongeslagen te blijven: het team van Henk Fraser verloor op de derde speeldag tegen AZ (1-2) voor het laatst: drie zeges en drie remises in zes duels. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in GelreDome, zondag vanaf 12.30 uur.

O Vitesse wist geen van de voorgaande twintig ontmoetingen (negentien keer in de Eredivisie, één keer in de beker) met PSV in GelreDome winnend af te sluiten: acht remises, twaalf nederlagen.

O Vitesse verloor de laatste zeven Eredivisie-duels met PSV en kwam in de laatste zes wedstrijden tegen de Eindhovenaren niet tot scoren. Zeven keer op rij zonder treffer zou een evenaring zijn van de langst doelpuntloze reeks van Vitesse tegen een specifieke club: zeven duels, ook tegen PSV tussen 2001-2005.

O Vitesse verloor twaalf van de laatste dertien Eredivisie-duels met Ajax, Feyenoord en PSV, maar wist de meest recente ontmoeting met een club uit de traditionele top drie te winnen: op 24 september bij Ajax, 1-2.

O Thulani Serero is de enige veldspeler in de Eredivisie die dit seizoen minimaal tien keer vaker een balverovering maakte (52) dan balverlies leed (41).

O Bryan Linssen was afgelopen week goed voor zijn vijftigste Eredivisie-doelpunt en kan tegen PSV een nieuwe mijlpaal bereiken: zijn tweehonderdste Eredivisie-wedstrijd.

O PSV kwam in de eerste vier uitduels van dit seizoen tot net zoveel doelpunten als in de laatste acht van de afgelopen Eredivisie-jaargang: zestien.

O Mauro Junior werd vorige week tegen Heracles Almelo de elfde PSV-speler met een assist dit seizoen, meer dan elke andere Eredivisieclub. Met Gaston Pereiro heeft de club daarnaast de speler met de meeste gecreëerde kansen (25) zonder assist.

O Joshua Brenet is ongeslagen in zijn laatste 48 Eredivisie-duels en kan tegen Vitesse het clubrecord van Berry van Aerle evenaren. Turbo Berry bleef ooit 49 Eredivisie-duels voor PSV zonder nederlaag.

O Hirving Lozano scoorde in zes van zijn eerste zeven Eredivisie-duels en kan de eerste speler ooit worden die in zeven van zijn eerste acht Eredivisie-wedstrijden trefzeker is.

O Marco van Ginkel kwam in 37 Eredivisie-duels voor PSV tot meer doelpunten (21) dan in zijn 93 competitieduels voor Vitesse (18).