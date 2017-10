Balotelli erkent zijn meerdere in Sneijder: ‘Omdat ik weet hoe goed hij is’

Paris Saint-Germain en OGC Nice nemen het vrijdagavond tegen elkaar op in de Ligue 1 en Mario Balotelli kijkt uit naar de krachtmeting met les Parisiens. De Italiaanse spits zegt in gesprek met Nice-Matin dat het lastig wordt tegen de ploeg van Unai Emery, maar dat er ook kansen liggen, mede vanwege het feit dat Neymar bij PSG geschorst is.

Balotelli geeft aan dat hij het jammer vindt dat hij niet tegen de Braziliaan gaat voetballen. "Ik wilde heel graag tegen hem spelen, ik had liever gezien dat hij er wel was", aldus de 27-jarige spits, die zich eerder via Instagram uitliet over de ontstane rel tussen Neymar en Edinson Cavani over wie een strafschop en een vrije trap voor zijn rekening zou nemen. Balotelli zegt dat hij bevriend is met Neymar: "Ja, soms praten we met elkaar. Hij is een geweldig persoon en een voetbalfenomeen."

"Maar toen ik hem via Instagram zogenaamd steunde, was het als grap bedoeld (Balotelli schreef dat Neymar niet eens toestemming had moeten vragen aan zijn teamgenoten, red.). Mensen nemen alles wat ik schrijf veel te serieus. Ik wilde alleen maar zeggen dat, als ik met hem speelde, de vrije trappen voor hem zouden zijn. Ik heb niets tegen Cavani, hij is ook goed in het nemen van vrije trappen."

"Wanneer Wesley Sneijder in het veld staat, laat ik hem de vrije trappen nemen, omdat ik weet hoe goed hij is", vervolgt de Italiaan, die tot slot de vraag krijgt wie hij hoger aanslaat: Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. "Lastig kiezen. Messi is de beste ter wereld qua talent. Maar ik heb heel veel respect voor Ronaldo, ik bewonder zijn passie en inzet om steeds beter te worden. Toen hij jong was, was hij niet zo goed als nu. Mentaal is hij een machine", besluit Balotelli.