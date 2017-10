David Neres heeft zaterdagavond rekening te vereffenen met Willem II

Ajax hoopt zaterdag voor het eerst dit seizoen vier competitiezeges op rij te boeken, na eerdere overwinningen op sc Heerenveen (0-4), Sparta Rotterdam (4-0) en Feyenoord (1-4). Willem II pakte zes punten uit de laatste twee Eredivisie-wedstrijden en was deze week bovendien succesvol in de KNVB Beker, net als Ajax. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Koning Willem II Stadion, zaterdagavond vanaf 20.45 uur.

O Ajax maakte 263 doelpunten tegen Willem II in de Eredivisie; geen enkele club scoorde vaker tegen een specifieke tegenstander.

O Willem II pakte in deze eeuw slechts vier punten in vijftien Eredivisie-thuisduels met Ajax (een zege, een remise, dertien nederlagen), minder dan tegen elke andere huidige Eredivisie-club.

O Willem II won afgelopen weekend voor het eerst sinds december 2015 twee opeenvolgende Eredivisie-duels; daartussen kwam men zestig keer in actie zonder twee keer op rij te winnen in de Eredivisie.

O Ajax, dat deze maand negen punten pakte uit drie competitieduels, kwam in de afgelopen twintig Eredivisie-seizoenen slechts één keer de maand oktober door zonder puntenverlies: 2006/07.

O Alleen Roda JC Kerkrade (75) schoot dit seizoen minder vaak dan Willem II (81), maar alleen Vitesse (17%) en PSV (15%) scoorden met een hoger percentage van deze schoten dan de Tilburgers (12%).

O De afwezige Fran Sol was via een goal of een assist betrokken bij acht van de laatste dertien Willem II-treffers in de Eredivisie: zeven doelpunten, een assist.

O Sol is de eerste Willem II-speler met zes doelpunten in de eerste negen speelronden van een Eredivisie-seizoen sinds Frank Demouge in 2008/09.

O David Neres kwam in slechts één van zijn negen basisplaatsen voor Ajax in de Eredivisie niet tot een goal of assist (vijf treffers en zes assists in die negen duels): op 14 mei tegen Willem II.

o Ajax maakte dit seizoen 22 van de 23 Eredivisie-goals van binnen het strafschopgebied; dit seizoen scoorde alleen Willem II (nul keer) minder vaak van buiten de zestien dan de Amsterdammers (één keer).

O Klaas-Jan Huntelaar was direct betrokken bij twaalf goals in zijn negen Eredivisie-duels met Willem II (zeven goals, vijf assists), maar verloor zijn meest recente duel met de Tilburgers (op 30 augustus 2008).