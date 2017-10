‘Ik heb Depay en Mariano duidelijk gemaakt dat dit niet weer mag gebeuren’

Memphis Depay was afgelopen zondag de grote uitblinker aan de kant van Olympique Lyon in de wedstrijd tegen Troyes (0-5). De Oranje-international produceerde een hattrick en maakte zijn derde doelpunt vanaf de strafschopstip, nadat een inzet van hem door een Troyes-verdediger met de hand van de lijn was gehaald. Depay wilde de strafschop zelf nemen, maar daar dacht ploeggenoot Maríano Diaz anders over. De twee kregen ruzie over wie de pingel uiteindelijk mocht nemen en daar was trainer Bruno Génésio niet blij mee.

"Van dit soort dingen word ik gek", zegt de coach in gesprek met RMC. Génésio baalt niet van Depay, maar van Maríano. "Dit is precies het tegenovergestelde van mijn ideeën over sportiviteit en het zijn van een collectief. Memphis was de nummer één op de penaltylijst tegen Troyes, Mariano de nummer twee. Het was dus de penalty van Memphis. Gelukkig schoot hij hem goed binnen maar ik heb ze na afloop duidelijk gemaakt dat dit niet opnieuw mag gebeuren."

Génésio gaf verder aan blij te zijn met de drie goals van Depay, die het eerder dit seizoen nog moeilijk had en zelfs plaats moest nemen opd e bank: "Ik ben blij dat hij is beloond met drie doelpunten. Scoren is heel belangrijk voor een aanvaller, maar ik ben ook blij met zijn betrokkenheid bij het spel en hoe het team functioneert met hem erbij."