‘Het is niet zo dat ik een transfer naar Barcelona probeerde te forceren’

Barcelona zou afgelopen zomer nadrukkelijk geïnteresseerd zijn geweest in Dani Parejo. Naar verluidt had de middenvelder zelf ook wel oren naar een overstap naar Camp Nou en zou hij zelfs van zaakwaarnemer gewisseld zijn om een transfer te forceren. Parejo verwijst deze geruchten nu naar het rijk der fabelen.

“Het was juist andersom. Ik had al mijn hele loopbaan dezelfde zaakwaarnemer en ik moet ze bedanken, omdat ze geweldig werk hebben verricht. Ik denk alleen dat het in sommige situaties beter kan, daarom besloot ik om te wisselen”, zegt de middenvelder van Valencia in gesprek met Marca. “Het is niet zo dat ik een transfer naar Barcelona probeerde te forceren. Als zij een speler willen, betalen ze de afkoopclausule en halen ze de speler binnen.”

“Ik speel al bijna mijn gehele carrière voor Valencia en ik heb veel aan de club en de stad te danken”, vervolgt Parejo. “Ik kan me niet slecht gedragen tegen de club die me bijna alles heeft gegeven in mijn carrière. Ik weet niet of Barcelona daadwerkelijk heeft overwogen om me te halen, maar ik heb altijd in mijn gedachten gehad dat ik hier wilde blijven.”