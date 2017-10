‘Ik heb Hiddink bestudeerd en ontdekte dat ik nooit trainer zal worden’

Ji-Sung Park hing in 2014 zijn voetbalschoenen aan de wilgen, nadat hij in zijn laatste seizoen bij PSV geteisterd werd door blessureleed. De Zuid-Koreaan, die gedurende zijn carrière ook uitkwam voor Manchester United, Queens Park Rangers en Kyoto Purple Sanga, ambieert geen loopbaan als trainer, omdat hij daar naar eigen zeggen kwaliteiten voor mist.

“Ik heb Guus Hiddink en Sir Alex Ferguson van dichtbij bestudeerd en kwam tot de ontdekking dat ik geen trainer ben en nooit zal worden”, vertelt Park in gesprek met de Japanse editie Yahoo Sports. “Tactiek en strategie zijn belangrijk en daar heb ik denk ik wel goede ideeën over, maar je moet een sterke leider zijn en kunnen omgaan met spelers op een psychologisch level.”

“Dat konden Hiddink en Ferguson als de beste, maar ik niet. De beste trainers hebben veel charisma, kunnen een team motiveren en hebben een goede relatie met de pers”, vervolgt de Zuid-Koreaan, die ook geen interesse heeft in een baan als analyticus. “Toen ik Europa speelde, kreeg ik veel steun. Ik wil helpen bij de ontwikkeling van voetbal in Azië. Ik moet nog bedenken of dit op clubniveau, bij de Zuid-Koreaanse bond of de Aziatische voetbalbond zal zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden.”