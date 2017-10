‘Barcelona nadert recorddeal van 340 miljoen euro met farmaceut’

Onlangs doken al geruchten op dat Barcelona eraan denkt om een naamsponsor te zoeken voor het Camp Nou en de Catalaanse grootmacht lijkt inmiddels weer een stap dichterbij die grote verandering te zijn. Catalunya Radio meldt namelijk dat de club momenteel om de tafel zit met het farmaceutische bedrijf Grifols over de verandering van de naam van het stadion.

Barcelona en de farmaceut zijn inmiddels in gesprek over een deal waarbij Grifols 340 miljoen euro betaalt om voor de komende dertig jaar van de naam van het stadion van de Catalanen het ‘Nou Camp Grifols’ te maken. Barça hoopt volgens de radiozender de deal in het nieuwe jaar af te kunnen ronden nadat de supporters er hun zegje over hebben kunnen doen. Als het sponsorschap doorgaat evenaart de koploper van LaLiga het recordbedrag dat verzekeraar Metlife in 2011 betaalde om zijn naam te verbinden aan het stadion van de New York Jets en New York Giants in de Amerikaanse NFL.

Waar die 340 miljoen euro heen moet weet Barcelona ook al. De club is van plan om in de komende jaren het Camp Nou en de trainingsfaciliteiten eromheen voor een bedrag van zeshonderd miljoen euro grondig te verbouwen, terwijl ook Lionel Messi nog altijd niet zijn aflopende contract verlengd heeft. De Argentijn kan naar verluidt rekenen op een bonus van maar liefst negentig miljoen euro als hij besluit om een nieuwe verbintenis te ondertekenen.