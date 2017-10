Mahi: ‘Als ik over mezelf praat: ik ben juist heel erg kritisch op mezelf’

FC Groningen greep afgelopen zaterdag hard in door Mimoun Mahi en Oussama Idrissi wegens een ‘ontoelaatbare houding en gedrag’ uit de selectie te zetten en dinsdag werd duidelijk dat de Trots van het Noorden van plan is om clubtopscorer Mahi in de winter van de hand te doen. In een interview met ELF Voetbal dat hij gaf voordat de bom barstte, liet de Marokkaans international zich juist voorstaan op zijn kritische houding.

“Als ik over mezelf praat: ik ben juist heel erg kritisch op mezelf. Maar heel veel voetballers zijn te weinig zelfkritisch. Klopt. Er zijn genoeg spelers die te vaak tevreden zijn met een zesje. Terwijl je jezelf best druk mag opleggen om naar die acht te gaan. Of te erkennen dat het beter moet”, vertelde hij. Mahi merkte die houding ook weleens bij medespelers, die naar zijn mening er niet alles aan deden om beter te worden: “Als wij nu afspreken dat jij gezond gaat eten, maar je trekt een zak chips open zodra je thuis bent, dan heb ik daar geen invloed op.”

Mahi is het er deels mee eens dat het spel van FC Groningen soms saai oogt, al geeft hij aan dat het op de training vaak wel goed gaat. Op de stelling dat de club met het aantrekken van spelers als Lars Veldwijk, Uriel Antuna en Django Warmerdam de beste selectie in jaren heeft, antwoordt hij echter ontkennend: “Het jaar dat we de beker wonnen, hadden we ook echt een goed team. Spelers als Albert Rusnák, Tjaronn Chery en Maikel Kieftenbeld hebben een prachtige stap gemaakt. En wat te denken van Eric Botteghin, die nu Champions League speelt. Dan zou ik dat team tekortdoen.”