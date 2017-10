‘Dan had ik wellicht anders gekozen, maar Oranje heeft zich niet gemeld’

Mimoun Mahi maakte deze zomer zijn debuut voor het Marokkaanse elftal en luisterde die eerste wedstrijd meteen op met een doelpunt tegen Mali. De aanvaller van FC Groningen, waar hij op dit moment een conflict heeft met de clubleiding, koos na een goed gesprek met bondscoach Hervé Renard voor een interlandloopbaan bij het Noord-Afrikaanse land, terwijl hij in het verleden nog voor Jong Oranje had gespeeld.

Als de KNVB zich ook bij Mahi had gemeld, was zijn keuze wellicht anders uitgevallen: “Op termijn had ik zeker van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ik heb ook voor Jong Oranje gespeeld. En bij Nederland gaat het momenteel ook niet geweldig. Gelukkig heb ik niet hoeven kiezen, want er is geen gesprek met de Nederlandse bondscoach geweest. Anders was mijn keuze wellicht anders geweest, afhankelijk van hoe het gesprek was verlopen en wat de bondscoach had gezegd”, legt hij uit in gesprek met ELF Voetbal.

Mahi, die verder vindt dat vertrouwen erg belangrijk is voor een voetballer, denkt dat Marokko als het zich weet te plaatsen voor het WK weleens goed uit de verf kan komen. Volgens de aanvaller kunnen de Leeuwen van de Atlas met spelers als Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat op een WK beter uit de voeten dan met het ‘vechtvoetbal’ op de Afrika Cup. Voor Mahi is het dan zaak om, ook bij een waarschijnlijk vertrek bij FC Groningen, in beeld te blijven bij Renard: “ Ik ben nog geen eerste keuze in de spits, maar ik ben zeker van plan om dat wel te worden. Ik weet wat ik kan en niet kan.”