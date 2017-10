Balotelli: ‘Ik kende Nice helemaal niet tot de terroristische aanslag’

Voor Mario Balotelli was er in 2016 geen toekomst meer bij Liverpool. De club wilde van hem af en de zoektocht naar een nieuwe werkgever begon. De keuze viel op OGC Nice, de club waar eerder Hatem Ben Arfa zijn loopbaan nieuw leven wist in te blazen en een transfer naar Paris Saint-Germain verdiende. Goed voorbeeld doet volgen, dus had Balotelli eenzelfde route in gedachte, zo dacht men. In een interview met Nice-Matin vertelt de Italiaanse spits dat hij op voorhand geen idee van het bestaan van Nice had en ook niet wist dat Ben Arfa er had gespeeld.

“Jammer genoeg kende ik Nice niet tot aan de terroristische aanslag”, vertelt de spits van Nice in een openhartig interview. “Ik ben twee of drie keer op vakantie geweest in Monaco en een keer naar Saint-Tropez ongeveer zes jaar geleden, maar nooit naar Nice. En wat betreft Ben Arfa; toen ik in Engeland speelde zag ik hem bij Newcastle United. Maar ik wist niet dat hij hier had gespeeld, dat hoorde ik naderhand pas.”

Balotelli is kort geleden vader geworden. Zijn leven ziet er anders uit dan jaren geleden, toen hij bijna wekelijks de krantenkoppen haalde met bizarre streken. “Als ik twee of drie dagen vrij heb, dan bezoek ik mijn familie in Brescia. Ik doe niets geks”, laat hij weten. “Het verhaal dat ik altijd maar op stap ga, klopt niet. Toen ik jonger was, ging ik regelmatig uit. Daar is niets mis mee als je negentien jaar oud ben. Alleen was het bij mij de volgende dag groot nieuws, zeker in Engeland.”