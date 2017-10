Locadia en Matavz ontlopen elkaar weinig op ranglijst meest waardevolle spelers

De tiende speelronde van de Eredivisie staat voor de deur. Komend weekend wordt alweer de derde maandprijs vergeven in de Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) en op dit moment heeft 'Beter leven 1 ster' de beste papieren om de voetbalreis te winnen. Met 188 punten in de maand oktober blijft hij de concurrentie voorlopig voor, maar uiteraard kan alles nog veranderen.

Team van de Week

Twee Ajacieden maken na De Klassieker deel uit van het elftal dat de meeste punten pakte, al is enkel Klaas-Jan Huntelaar een serieuze puntenpakker voor manager Herpinia. De veelvraten komen echter van PSV en PEC Zwolle: aanvoerder Marco van Ginkel maakte er twee voor de koploper tegen Heracles Almelo, terwijl Bram van Polen de nul hield tegen NAC Breda (0-2) én zelf de score opende vanuit een strafschop. Herpinia zette bovendien terecht in op Vitesse: drie afgevaardigden van de Arnhemmers hebben een plek in het dreamteam.

Beste spelers:

PSV blijft domineren in het klassement van de meest waardevolle spelers. Door zijn dubbelslag neemt Van Ginkel de koppositie over van ploeggenoot Jürgen Locadia, die daalt naar de tweede plek. Hirving Lozano heeft evenveel punten als Van Ginkel verzameld. Ten opzichte van vorige week verdwijnen Morten Thorsby en Gastón Pereiro uit de top tien; zij worden vervangen door Van Polen en Huntelaar.

Head to head

Op papier staat zondag een topper op het programma: nummer drie Vitesse neemt het op tegen koploper PSV. Beide hoogvliegers beschikken over een spits die in de top van het puntenklassement staat: Locadia heeft net wat meer punten verzameld dan Tim Matavz, maar de PSV'er speelt zondag een uitwedstrijd. Voor wie het aandurft om een van beide, of misschien wel beide aanvallers op te stellen, ze verhouden zich zo tot elkaar:

Speelronde 10

Behalve de kraker in Arnhem staan er nog enkele interessante affiches op het programma. Landskampioen Feyenoord jaagt op bezoek bij hekkensluiter Roda JC Kerkrade op een broodnodige overwinning, terwijl PEC Zwolle zijn opmars voort kan zetten in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag. Het team van John van 't Schip mag dromen van een plek in de top drie.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!