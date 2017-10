Karsdorp loopt zware knieblessure op bij debuut voor AS Roma

Rick Karsdorp werd afgelopen zomer voor een bedrag van minimaal veertien miljoen euro overgenomen van Feyenoord, maar moest door blessureleed tot woensdagavond wachten op zijn eerste minuten voor AS Roma. De kans is nu echter groot dat de rechtsback weer een tijd aan de kant staat, aangezien i Giallorossi donderdag via de officiële kanalen hebben bevestigd dat Karsdorp in de wedstrijd tegen Crotone een zware knieblessure heeft opgelopen.

Karsdorp werd door coach Eusebio Di Francesco na tachtig minuten spelen met lichte klachten naar de kant gehaald en is daarna meteen onderzocht door de medische staf van Roma. Aangezien een eerste onderzoek geen uitsluitsel kon geven, is zijn knie ‘s nachts uitgebreider bekeken en daaruit is gebleken dat Karsdorp de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft gescheurd.

Voor de Oranje-international is dit een hard gelag aangezien hij dit seizoen al twee keer eerder een knieoperatie onderging en na aanhoudend blessureleed eindelijk inzetbaar was voor zijn nieuwe club. Over de duur van de afwezigheid van Karsdorp doet Roma nog geen uitspraken: donderdagmiddag zal er met de clubarts worden gesproken over zijn revalidatieperiode.