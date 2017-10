‘De Gea ging hem voor, je moet sterk zijn om op je achttiende daar te keepen’

Willy Caballero speelt dit seizoen bij Chelsea de tweede viool achter Thibaut Courtois, maar de Argentijn vindt het geen probleem dat hij de Rode Duivel voor zich heeft in de pikorde van Antonio Conte. Caballero was jaren geleden al onder de indruk van de toen achttienjarige Courtois en vindt dat de doelman in de tussentijd alleen maar beter is geworden.

“Ik zag hem in zijn eerste seizoen bij Atlético Madrid en hij was fantastisch. Ik kon niet geloven dat hij pas achttien jaar was, vanwege de reddingen die hij maakte en door zijn persoonlijkheid. Hij was fantastisch en op dat moment zag ik al dat hij jarenlang een geweldige keeper zou worden, aangezien er niet veel keepers zijn die op hun achttiende voor een grote club kunnen spelen en het dan ook nog eens goed doen”, laat Caballero weten via de officiële kanalen van the Blues.

“Je moet karakter hebben om op die leeftijd bij zo’n club te kunnen keepen. David de Gea was de keeper die hem voorging bij Atlético en het was niet eenvoudig voor Thibaut om hem op te volgen in een stadion als het Vicente Calderón. Maar zijn mentaliteit heeft hem geholpen om het goed te doen. Ik heb hem gesproken na onze wedstrijden tegen Atlético (Caballero speelde toen nog bij Málaga, red.) en ik realiseerde daar dat hij ook een groot man is.”

Caballero maakte afgelopen zomer de overstap van Manchester City, waar hij ook merendeels de rol van reservekeeper vervulde, en kwam dit seizoen pas tot twee optredens in de EFL Cup. Spijt van zijn verhuizing naar Stamford Bridge heeft hij echter niet: “Ik werk nu elke dag met Courtois samen, hij is nu nog beter dan toen en we hebben een goede relatie. We lachen de hele tijd, genieten van iedere dag. Ik probeer hem te ondersteunen als hij speelt en hij is een fantastische gozer.”