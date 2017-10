‘Sneu voor Václav, op deze manier wilde ik niet mijn debuut voor Ajax maken’

Dennis Johnsen maakte woensdagavond in de gewonnen KNVB Beker-wedstrijd tegen ASV De Dijk zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax en was, ondanks het uitblijven van een doelpunt, blij met zijn eerste minuten in het team van Marcel Keizer. De omstandigheden waaronder de Noor in het veld kwam, na het uitvallen van Vacláv Cerny met ogenschijnlijk een zware knieblessure, vormden echter wel een domper voor Johnsen.