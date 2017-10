‘Ik droomde ervan om in De Kuip te spelen, wie weet wat er nog meer volgt’

Feyenoord won woensdagavond met 4-1 van AVV Swift in het toernooi om de KNVB Beker en voor Lutsharel Geertruida werd het een wedstrijd om nooit te vergeten. De zeventienjarige verdediger mocht een klein kwartier voor tijd Jeremiah St. Juste vervangen in het hart van de verdediging en maakte zo zijn debuut in de hoofdmacht van de Rotterdammers.

“Dit is een prachtig moment, zeker weten. Hier heb ik altijd van gedroomd. Ik ben een jongen van de club en een jongen van Rotterdam-Zuid. De afgelopen jaren reed ik elke dag met de tram langs De Kuip richting Varkenoord. Ik droomde ervan om daar te ooit spelen, die droom is nu uitgekomen”, reageerde hij na de wedstrijd via de officiële kanalen van zijn club.

De verdediger tekende in mei zijn eerste profcontract, maar had niet verwacht dat hij een klein halfjaar later al zijn debuut in de hoofdmacht zou mogen maken. Geertruida’s familie was aanwezig voor zijn eerste minuten in het team van Giovanni van Bronckhorst en de verdediger hoopt dat het daar dit seizoen niet bij zal blijven: “Hopelijk mag ik dit seizoen vaker mijn minuten maken bij het eerste elftal. En wie weet wat er dan nog voor moois volgt…”