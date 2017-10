Karsdorp kritisch na AS Roma-debuut: ‘Dat mag mij niet overkomen’

Rick Karsdorp maakte woensdagavond voor eigen publiek zijn debuut in het shirt van AS Roma. In Stadio Olimpico begon de Oranje-international in de basis tegen Crotone (1-0). De rechtsback werd na tachtig minuten naar de kant gehaald en kijkt met een redelijk goed gevoel terug op zijn eerste wedstrijd voor Roma, nadat hij afgelopen zomer voor minimaal veertien miljoen euro werd aangetrokken "Ik voel me weer als een kind dat op straat met een bal mocht spelen.”

Karsdorp ging vlak na zijn transfer van Feyenoord naar Roma onder het mes. Sindsdien werkte hij aan zijn herstel, met zijn debuut als gevolg. "In de eerste helft maakte ik een fout waaruit een kans voor Crotone ontstond. Dat mag mij niet overkomen”, aldus de verdediger op de clubwebsite. “Toch ben ik vooral blij om na een lange tijd weer terug te zijn op het veld. Want er is niets dat ik liever doe dan voetballen.”

Twee weken geleden sloot Karsdorp aan bij de groep van trainer Eusebio Di Francesco. “Ik ben blij dat ik mijn eerste wedstrijd voor de geweldige club achter de rug heb. Het is moeilijk om precies in te schatten hoe mij conditie nu is”, zegt Karsdorp. “Bij Feyenoord speelde ik meer dan honderd wedstrijden, maar was ik misschien niet altijd honderd procent fit. Na vier maanden afwezigheid voelde het in elk geval goed om tachtig minuten te spelen."