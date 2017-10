Tumor geconstateerd bij Willem II-spits Sol: ‘We zijn erg geschrokken’

Fran Sol gaat donderdagochtend onder het mes. Bij de spits van Willem II is deze week een tumor in zijn teelbal ontdekt. Deze moet operatief verwijderd worden en nader onderzocht, zo laat de club uit Tilburg donderdag weten op de clubwebsite. “We gaan het onderzoek met hoop, energie en vertrouwen tegemoet”, aldus de Spaanse spits.

De 25-jarige aanvaller heeft er vertrouwen in dat alles goedkomt. “Daarnaast hopen we dat iedereen onze familie en gezondheid respecteert en om die reden met rust wil laten”, aldus Sol. “De steun die wij van de club krijgen is voor ons erg belangrijk. Daarvoor willen we graag iedereen van harte bedanken.”

“We zijn erg geschrokken van dit nieuws”, reageert algemeen directeur Berry van Gool. “Wij wensen Fran en zijn familie uiteraard veel sterkte toe. Zodra we meer informatie hebben over de gezondheid van Fran, zullen wij dit communiceren.” Net als vorig seizoen is Sol ook dit seizoen vaste basisspeler in de ploeg van trainer Erwin van de Looi. In de eerste negen competitiewedstrijden was de ex-aanvaller van Villarreal al zes keer trefzeker.