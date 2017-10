Marcel Keizer kritisch: ‘Zij weten ook wel dat ze beter kunnen dan dit’

Ajax won woensdagavond zonder al teveel moeite met 1-4 van ASV De Dijk en mag zich melden in de volgende ronde van het toernooi om de KNVB Beker. Toch was het na afloop van het duel met de amateurs niet enkel hosanna bij trainer Marcel Keizer. De coach van de Amsterdammers vond dat zijn ploeg wel wat meer had mogen scoren en baalde van de vanuit een corner gevallen tegentreffer.

Keizer liet zijn formatie aantreden met Justin Kluivert en, de met een ogenschijnlijk zware knieblessure uitgevallen, Václav Cerny en zag wel wat verbeterpuntjes bij zijn vleugelspelers: “Ze hadden het moeilijk. In de rust hebben we gezegd dat ze later naar binnen moesten spelen. Ze mochten het wel, maar later. Ze waren te enthousiast. De gretigheid straalt er vanaf. Dat vind ik sowieso mooi, maar zij weten ook wel dat ze beter kunnen dan dit”, analyseert hij bij FOX Sports.

Miljoenenaankoop Luis Manuel Orejuela begon als rechtsback en Keizer vindt dat de Colombiaan nog wel wat aan zijn spel moet verbeteren. De trainer merkte op dat Orejuela ‘heel veel doet’ en veel opkomt: “Ik ben blij met opkomende backs, maar er moet ook verdedigd worden. Dat is bij Luis nog een dingetje. Dat zit hem meer in de samenwerking met de andere verdedigers. Daar zijn we nog mee aan het stoeien. Dat is prima voor ons.”

Kluivert zelf vond het een mooie wedstrijd om te spelen tegen zijn oude club. De vleugelspits kon zich echter wel vinden in de kritiek van Keizer: “De dribbels gaan meestal niet in zulke wedstrijden. Tegen zulke teams moet je echt de bal laten gaan. Het is niet makkelijk om er doorheen te spelen, maar we hebben wel een paar keer gescoord”, liet hij weten aan AT5.