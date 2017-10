‘Assistent’ Vermeer beleefde frustrerende periode: ‘Ik kon bijna alles meedoen’

Kenneth Vermeer maakte woensdagavond zijn rentree in het doel van Feyenoord. De keeper was vorig seizoen net hersteld van een zware blessure, toen hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een peesje in zijn vinger afscheurde. Een frustrerende periode volgde, waarin hij twee maanden lang moest toekijken. Tegen Swift (4-1) maakte hij eindelijk weer eens de negentig minuten vol. De komende tijd hoopt hij het trainer Giovanni van Bronckhorst lastig te maken.

In gesprek met FOX Sports laat Vermeer weten dat de afgelopen maanden frustrerend waren. “Ik kon bijna alles meedoen, behalve de keepersvormen. Dat is eigenlijk een beetje frustrerend", aldus de Feyenoord-keeper. "Je voelt je fit, maar je kunt je hand niet gebruiken. Ik heb als speler en assistent-keeperstrainer maar een beetje meegedaan."

"Ik was blij dat ik tijdens een wedstrijd op het veld kon staan", vervolgt de tweede doelman van Feyenoord. Nadat hij vorig seizoen zwaar geblesseerd raakte, werd Brad Jones aangetrokken en de Australische doelman maakte veel indruk. Ook dit seizoen is hij weer eerste keeper en daar hoopt Vermeer zo snel mogelijk iets aan te veranderen. "Dat is zeker de bedoeling. We trainen scherp met elkaar. Ik ben nu fit en we gaan het de trainer zo lastig mogelijk maken."

Er lijken kansen te liggen voor Vermeer, daar Jones dit seizoen al een aantal steekjes heeft laten vallen en niet meer het niveau van het kampioensjaar te hebben. "Hij heeft ons in andere fases ook vaak op de been gehouden. Als team zijnde zijn we een beetje zoekende. Overwinningen helpen. Het is de bedoeling dat we weer gaan winnen."