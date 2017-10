iPhone Rangnick wekt woede Bayern: ‘Kan me niet voorstellen dat dit mag’

Bayern München trok woensdagavond pas na strafschoppen aan het langste eind tegen RB Leipzig en der Rekordmeister bekert zo door in de DFB-Pokal. Een incident in de rust baarde het meeste opzien in de intense wedstrijd, toen technisch directeur van Leipzig Ralf Rangnick met wedstrijdbeelden op zijn iPhone in de aanslag verhaal kwam halen bij scheidsrechter Felix Zwayer.

Rangnick wilde Zwayer ervan overtuigen dat een overtreding van Arturo Vidal op Emil Forsberg weldegelijk plaats had gevonden in het strafschopgebied, terwijl Zwayer juist een vrije trap gaf. Mats Hummels was niet blij met deze actie: “Dat kan toch niet, dat hij met zijn mobiele telefoon naar de scheidsrechter gaat om beelden te laten zien. Ik kan me niet voorstellen dat dit is toegestaan. Anders zijn scheidsrechters in de rust alleen maar bezig met allerlei protesten. Ik heb meneer Rangnick ook gezegd dat hij dit niet nodig heeft, dat het onsportief is”, foeterde de verdediger bij Kicker.

Leipzig-trainer Ralph Hasenhüttl sprak zich niet uit over de actie van zijn technisch directeur, maar had wel wat te zeggen over het penalty-incident, waarbij Zwayer van mening veranderde na overleg met zijn assistent-scheidsrechter: “De scheidsrechter staat er vier meter vandaan en hij laat de beslissing aan iemand die veertig meter verderop staat? Sorry, maar op die manier hebben we geen scheidsrechter meer nodig. Dan kunnen we ook wel spelen met alleen de assistent.”