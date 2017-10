‘Of ik Memphis Depay heb wakker geschud? Hij is bij zichzelf te rade gegaan’

Memphis Depay staat sinds januari 2017 onder contract bij Olympique Lyon, nadat de Franse club zestien miljoen euro betaalde aan Manchester United. Bruno Génésio, trainer van les Gones, erkent dat Depay niet altijd onomstreden was en geeft aan dat de Oranje-international in de eerste weken van het nieuwe seizoen het voetbal compleet anders benaderde dan dat hij tegenwoordig doet.

"Ik weet niet of ik kan zeggen of ik hem wakker heb geschud, maar ik heb goede discussies met hem gehad", aldus Génésio tegenover RMC. "De afgelopen tijd is hij af en toe buiten de selectie gehouden, soms ook vervangen en ik denk dat dat hem goed heeft gedaan. Hij is bij zichzelf te rade gegaan en het klopt dat hij op de training een andere speler is ten opzichte van wat we aan het begin van het seizoen van hem zagen."

Depay schitterde afgelopen zondag tegen Troyes (0-5) door een hattrick te produceren. Génésio is blij met de vorm van de 23-jarige aanvaller: "Ik ben blij dat hij is beloond met drie doelpunten. Scoren is heel belangrijk voor een aanvaller, maar ik ben ook blij met zijn betrokkenheid bij het spel en hoe het team functioneert met hem erbij."

"Dat is interessant om te zien en dat moet ook zo blijven." Dit seizoen heeft Depay twaalf wedstrijden gespeeld voor Lyon, waarin hij zes doelpunten maakte en drie assists afleverde.