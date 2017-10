‘Ze kregen al het applaus, maar dit was te veel arrogantie van Tottenham’

Tottenham Hotspur maakte in de afgelopen week indruk door in de Champions League in het Santiago Bernabéu gelijk te spelen tegen Real Madrid, om vervolgens Liverpool met 4-1 aan de zegekar op Wembley te binden op Wembley. The Spurs kregen woensdagavond echter te maken met een tegenslag door een 2-0 voorsprong tegen West Ham United uit handen te geven en uiteindelijk met een 2-3 nederlaag uit de EFL Cup te vliegen.

Jamie Redknapp was niet onder de indruk van de ploeg van Mauricio Pochettino: “Ik zou zelfs zo ver willen gaan om te zeggen dat het te veel arrogantie was van de kant van Tottenham. Ze kregen na zondag al het applaus, terecht ook. Ze speelden fantastisch en werkten op elk gebied harder dan Liverpool. Maar de prestatie tegen West Ham was schokkend. Om van een voorsprong van twee goals en complete controle naar een nederlaag te gaan, dat laat arrogantie en zelfvoldoening zien”, vertelt de voormalige middenvelder aan Sky Sports.

Redknapp denkt dat het voor Pochettino tijd wordt om te oogsten: “Met de spelers die hij heeft, gaat het niet lang duren voordat hij beoordeeld gaat worden op wat hij heeft gewonnen. Als hij niets wint met de spelers die hij heeft, zal het niet lang duren voordat er kritiek gaat komen. Tottenham is een van de beste clubs van het moment, maar die tweede helft was niet goed genoeg. Je zou kunnen zeggen dat deze competitie geen prioriteit heeft voor Pochettino, maar dat is niet zo. Met een prijs in de kast had het voor een feel-good factor kunnen zorgen voor de rest van het seizoen om nog meer prijzen te winnen.”

Pochettino zelf was ook niet tevreden over de tweede helft van zijn team: “In de tweede helft hadden we de wedstrijd moeten benaderen alsof het 0-0 stond, maar die helft was anders. We kregen doelpunten tegen op een manier die moeilijk te accepteren is. We moeten nu door. We moeten begrijpen dat het na Real Madrid en Liverpool moeilijk is om de motivatie te houden, het is moeilijk om die energie te behouden. Als je tegen een team speelt dat veel kwaliteit heeft, maar uit vorm is en veel kritiek krijgt, om ze dan de kans te geven om terug te komen is teleurstellend. Je moet volwassener zijn als je 2-0 voor staat.”