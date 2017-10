Doelpuntenmaker Swift betrad De Kuip aanvankelijk ‘met knikkende knieën’

Voor Max van Wakeren kwam woensdagavond een droom uit: scoren in De Kuip. In de vijftigste minuut knalde hij van buiten het strafschopgebied de bal snoeihard in de verre hoek en stond met Swift met tien man nog maar met 2-1 achter tegen Feyenoord. Het team van Giovanni van Bronckhorst rechtte echter de rug en zegevierde met 4-1.

"Mooier wordt het niet", zo erkende Van Wakeren in gesprek met de NOS. "Het was blind uithalen en toen vloog die bal er vol in. De ontlading is echt onbeschrijfelijk. Spelen in De Kuip was al een jongensdroom. Er scoren is dat helemaal. En als het dan ook nog eens een lekkere goal is, is dat helemaal fantastisch."

Van Wakeren was nog nooit in De Kuip geweest en kwam dan ook met knikkende knieëen binnen. "Maar dat viel na de warming-up wel van me af." Swift kon echter niet stunten, zoals een ronde eerder tegen Vitesse. "We zijn ongelooflijk trots. Als het na tachtig minuten met z'n tienen 4-1 blijft, mag je tevreden zijn."