De Boer: ‘Als je ziet hoe goed die nu zijn, denk je wel: wat is nu wijsheid?’

Nederlandse voetballers kwamen in het verleden als vedettes binnen bij buitenlandse clubs. Nu het gat tussen de Eredivisie en de grote topcompetities alsmaar groter wordt, en Nederland te maken heeft met een modale generatie voetballers, klinkt de vraag of men wellicht nóg een extra tussenstap moet inbouwen. Dat vindt technisch manager Marcel Brands van PSV zeker geen slecht idee. "Onderdeel van het probleem is dat spelers vaak te snel vertrekken. Bij de absolute buitencategorie is dat geen punt."

"Maar daar hebben we er nu weinig van in Nederland", stipt Brands donderdag in het Algemeen Dagblad aan. "Juist bij de categorie daaronder luistert het heel nauw: wanneer ga je en waar precies naartoe." Het slagingspercentage in Italië lijkt de laatste jaren hoger te liggen dan in de Premier League, waar bijvoorbeeld Vincent Janssen niet uit de verf is gekomen en Davy Klaassen hevig worstelt.

"Maar dat geldt in Italië vooral bij verdedigend ingestelde spelers", repliceert Ronald de Boer. "Dat is vauit de Eredivisie redelijk goed te doen, het tempo ligt in de Serie A stukken lager dan in Engeland. Maar noem eens een creatieve Nederlandse speler die geslaagd is in Italië de laatste jaren?" Brands kan dat alleen maar beamen. Hij kijkt als technisch directeur ook naar de mogelijke volgende halte van een aankoop. "Bij spelers als Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman en ook Memphis Depay wist ik: die kunnen wij als PSV straks in theorie aan alle topcompetities verkopen."

Conclusie is dat je haast niet kunt generaliseren. "Dries Mertens past in Italië veel beter dan in Engeland, zeker toen hij net uit de Eredivisie kwam." België heeft een zeer goede lichting voetballers, maar in de meeste gevallen vertrok men eveneens vroeg naar het buitenland. "Als je ziet hoe goed die nu zijn, denk je wel: wat is nu wijsheid?", vraagt De Boer zich af. "Zij vertrokken juist snel uit België, net als bij ons jongens als Arjen Robben en Robin van Persie. Al ging het bij de Belgen soms ook in tussenfases: Kevin De Bruyne bij VfL Wolfsburg en Eden Hazard bij Lille."