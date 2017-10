Bogdan Constantin blinkt uit in De Kuip: ‘We dachten: ’dit is serieuze shit‘’

AVV Swift verloor woensdag met 4-1 van regerend landskampioen Feyenoord. Daar mochten de amateurs uit Amsterdam best trots op zijn, zeker gezien het feit dat men al vroeg in de wedstrijd met tien man kwam te staan. Het goede spel van Bogdan Constantin was één van de redenen dat de uitslag niet zo hoog uitviel, mede doordat hij een strafschop van Michiel Kramer stopte.