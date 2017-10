Ajax ‘heeft goud in handen’: ‘Ik denk dat ik in de basis kan spelen’

Frenkie de Jong was woensdagavond de beste speler van Ajax, in de bekerontmoeting met ASV De Dijk (1-4). De twintigjarige middenveld had met twee doelpunten en twee assists een belangrijk aandeel in de zege op de amateurs. Volgens de donderdageditie van De Telegraaf heeft Ajax 'goud in handen' met De Jong. "Maar directeur spelersbeleid Marc Overmars moet oppassen dat die goudkorrels door zulke acties van Marcel Keizer als in De Kuip niet door zijn vingers glippen."

Het dagblad verwijst naar een moment in de Klassieker tegen Feyenoord, toen De Jong leek te gaan invallen. Assistent-trainer Hennie Spijkerman fluisterde echter iets in het oor van Keizer, die vervolgens Siem de Jong liet invallen. De jongeling speelde tegen De Dijk zijn eerste minuten sinds 24 september, tijdens het fatale thuisduel met Vitesse (1-2). "Siem werd tegen Feyenoord in de slotfase ingebracht, omdat hij beter verdedigend kan koppen. Ik moet nu zorgen dat ik beter ben dan anderen, maar denk dat ik in de basis kan spelen", zo vertelt De Jong.

De Jong staat slechts tot de zomer van 2019 onder contract en heeft de gesprekken over een nieuwe verbintenis voorlopig voor zich uitgeschoven. "Ik had drie weken op rij geen minuten gemaakt. Dat was klote", vertelde de middenvelder woensdagavond. "Dus wilde ik nu wel iets laten zien."

Het dagblad wijst erop dat het niet meer dan logisch is dat De Jong als bankzitter wacht met bijtekenen. "Ajax ervaart nu de nadelige gevolgen van de Europese uitschakeling. De Jong is eigenlijk te goed voor de bank en moet alleen nog maar stabieler worden om het laatste stapje te zetten."