‘Ons tweejarig zoontje was in levensgevaar, ik wist niet wat ik zag’

Ben Rienstra heeft een zware week achter de rug. De middenvelder was woensdag belangrijk voor Willem II in het bekerduel met sc Heerenveen (2-1), maar de dagen ervoor zat hij elders met zijn gedachten. Zijn zoontje werd namelijk ineens ernstig ziek. "Ons tweejarig zoontje Raphaël was in levensgevaar", legde Rienstra, de maker van de 1-0, uit.

"Ik kwam vorige week woensdag thuis van de training en wist niet wat ik zag. Hij kon niks meer", zo vertelde Rienstra aan het Brabants Dagblad. "Het is een ingewikkeld verhaal, maar zijn situatie is verbeterd, hij is weer thuis en gisteren hoorden we dat hij er in principe helemaal bovenop zal komen."

Rienstra kon op de steun van trainer Erwin van de Looi en zijn medespelers rekenen. "Er was begrip voor dat ik een aantal trainingen oversloeg. Soms zat ik echt helemaal kapot. Maar door het goede nieuws kon ik met een fris hoofd aan de wedstrijd tegen Heerenveen beginnen. Dat ik dan ook nog scoor en dat we winnen, is helemaal mooi natuurlijk."

Het bereiken van de achtste finales van de KNVB Beker is voor Willem II een welkome opsteker. Van de eerste zeven competitieduels werd immers slechts een keer gewonnen, maar de laatste duels met FC Twente en FC Groningen leverden zes punten op. Daar kwam woensdagavond dus nog een bekerzege op Heerenveen bij.