Bayern München wint heerlijke bekerkraker pas na strafschoppen

Bayern München heeft zich woensdagavond voor de zestiende finales van de DFB Pokal geplaatst. Het team van Jupp Heynckes moest echter tot het uiterste gaan om zich van RB Leipzig te ontdoen: pas na strafschoppen gaven die Roten Bullen zich gewonnen en dat terwijl de thuisploeg vanaf de 54e minuut met tien man op het veld stond. Na een 1-1 stand in de reguliere speeltijd, nam Bayern de strafschoppen beter: 5-4.

De eerste helft voldeed aan de verwachtingen: RB Leipzig en Bayern maakten er een intensief duel van. De thuisploeg nam halverwege de eerste helft de regie over, had ook kansen via Jean-Kevin Augustin en Emil Forsberg, maar Sven Ulreich hield Bayern op de been. De ploeg van Heynckes kwam enkele minuten voor rust ook goed weg toen de arbiter aanvankelijk naar de stip wees, na een charge van Arturo Vidal op Forsberg. In samenspraak met zijn assistenten opteerde hij twee minuten later toch voor een vrije trap, die uiteindelijk door Forsberg tegen de bovenkant van de lat werd gemikt.

Leipzig kwam nog geen tien minuten na rust met tien man te staan, na een tweede gele kaart voor Naby Keita vanwege het trekken aan het shirt van Robert Lewandowski. Toch kwam de thuisploeg op 1-0, na 68 minuten spelen. Youssef Poulsen zocht in een individuele actie contact met Jerome Boateng en kreeg een strafschop mee: Forsberg faalde niet vanaf elf meter. De vreugde was van korte duur: na voorbereidend werk van Boateng kopte Thiago Alcántara vijf minuten later de 1-1 binnen. Bayern wilde meer, kreeg ook kansen, maar kon niet voorkomen dat het duel een verlenging nodig had.

In de extra dertig minuten stond Peter Gulacsi telkens de 1-2 van Bayern in de weg: Thiago, Joshua Kimmich en Robert Lewandowski zagen de doelman redding brengen, terwijl Kwasi Okyere Wriedt tegen de onderkant van de lat kopte. Een strafschoppenserie moest uiteindelijk uitkomst bieden en daarin was Bayern de sterkere partij. Alle penalty's waren een prooi voor Bayern, inclusief de elfmetertrap van Arjen Robben, terwijl Timo Werner als enige faalde.