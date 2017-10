Mertens schittert wederom voor Napoli; Karsdorp maakt debuut in Rome

Napoli heeft de koppositie in de Serie A heroverd op Internazionale. Het team van coach Maurizio Sarri zegevierde woensdagavond over Genoa en heeft zodoende weer twee punten meer dan de Milanezen: 28 om 26. Regerend landskampioen Juventus en Lazio wonnen hun respectievelijke duels en volgen op slechts één punt van de nummer twee. AS Roma boekte in eigen huis een nipte zege, terwijl AC Milan de eerste driepunter in competitieverband in een maand tijd boekte.

Genoa - Napoli 2-3

De start van het team van Sarri in Genua was niet best: een inzet van Adel Taarabt in de vierde minuut ging via de binnenkant van de paal tegen de touwen. Napoli liet zich echter niet onbetuigd, hoofdzakelijk dankzij Mertens. De Belg schoot eerst een vrije trap op heerlijke wijze in het net en ook de 1-2 mocht er zijn. Na een lange bal van Amadou Diawara legde hij het leer met rechts in een keer stil om direct met links af te ronden. De ex-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV schreef na rust bijna een hattrick op zijn naam. Zijn inzet werd echter door Ervin Zukanovic in het eigen doel gewerkt: 1-3. Een rake kopbal van Armando Izzo bracht de spanning terug in de wedstrijd, maar de drie punten gingen uiteindelijk naar Napoli.

Bologna - Lazio 1-2

Het fluitsignaal had nog niet geklonken of Lazio, met Stefan de Vrij in de basis, stond al op voorsprong: Sergej Milinkovic-Savic schoot raak na een snelle aanval van de uitploeg. Ciro Immobile had de uitgelezen kans om de marge te verdubbelen, maar de aanvaller faalde vanaf elf meter en schoot tegen de paal. Halverwege de eerste helft werd het uiteindelijk toch 0-2: doelman Antonio Mirante maakte een inschattingsfout, waarna Senad Lulic vanaf de zestien raak kon koppen. Lulic werd na de pauze de schlemiel door het leer in eigen doel te werken, maar veel pijn deed het Lazio uiteindelijk niet.

Juventus - SPAL 4-1

De regerend landskampioen had geen enkele moeite met SPAL. Federico Bernardeschi maakte na ruim tien minuten spelen op formidabele wijze de 1-0 door het leer beheerst in de kruising te schieten. Juventus leek op rozen te zitten toen Paolo Dybala vlak daarna een vrije trap binnenkrulde, maar Alberto Paloschi zorgde na een mislukt schot van Federico Mattiello voor de aansluitingstreffer. Gonzalo Higuaín knalde na 64 minuten bij een corner de 3-1 binnen, waarna Juan Cuadrado het slotakkoord verzorgde.

AS Roma - Crotone 1-0

Rick Karsdorp maakte na een slepende blessure voor het eerst zijn opwachting voor AS Roma en de debutant zag hoe zijn ploeg de gehele wedstrijd domineerde. De thuisploeg, met Kevin Strootman op de bank, had na tien minuten al de gewenste voorsprong te pakken, nadat Diego Perotti vanaf elf meter mocht aanleggen en geen fout maakte. Edin Dzeko was verreweg de gevaarlijkste man bij de Romeinen, maar de spits vond zowel de paal als doelman Alex Cordaz in zijn weg. Roma had niets te duchten van Crotone en mocht na negentig minuten wederom drie punten bijschrijven.

Chievo - AC Milan 1-4

Milan was met lood in de schoenen afgereisd naar Stadio Marc'Antonio Bentegodi. Het elftal van Vincenzo Montella verloor drie van zijn laatste vier wedstrijden in de Serie A, terwijl Chievo juist ongeslagen bleef in zijn zes laatste competitieduels. Milan had het als verwacht lastig, maar kwam in de slotfase van de eerste helft toch bovendrijven. Suso gaf doelman Stefano Sorrentino eerst het nakijken met een fraai schot in de verre hoek, waarna een eigen doelpunt van Bostjan Cesar voor een 0-2 ruststand zorgde. Hakan Calhanoglu verzorgde tien minuten na de onderbreking na een razendsnelle counter het derde doelpunt van de bezoekers, alvorens Valter Birsa na een fout van Franck Kessié wat terugdeed namens de thuisploeg. Milan kwam echter niet meer in de problemen en herstelde de voordelige marge van drie vrijwel direct weer in ere via Nikola Kalinic.