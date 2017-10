Roda JC en Willem II vieren feest na bekerzeges op Eredivisionisten

Roda JC Kerkrade heeft woensdagavond aan zelfvertrouwen gewonnen. De gedeelde hekkensluiter van de Eredivisie was met minimaal verschil te sterk voor FC Groningen en bereikte zodoende de achtste finales van de KNVB Beker. Ook het niet heel veel beter presterende Willem II stapte tegelijkertijd als winnaar van het veld. De ploeg van Erwin van de Looi was nipt te sterk voor sc Heerenveen.

Roda JC Kerkrade - FC Groningen 3-1

De eerste helft in Limburg leek doelpuntloos te eindigen, maar kort voor rust werd er toch gejuicht na een doelpunt van Tsiy Ndenge in de uiterste hoek. Hij schoot van afstand raak met een fijne schuiver. In de eerste twintig minuten was er veel balverlies aan beide kanten. Hidde Jurjus moest tweemaal in actie komen op een poging van Ritsu Doan en Dani Schahin verprutste een mogelijkheid na een misstap van Etiënne Reijnen. Alhoewel het niveau niet altijd even goed was, zagen de toeschouwers toch een spannend duel.

Ook in het eerste kwartier na rust hadden Roda en Groningen moeite om de bal in de ploeg te houden. In de 55e minuut verscheen toch de 1-1 op het scorebord: een voorzet van Samir Memisevic viel tussen de defensie en Jurjus in, waarna Juninho Bacuna profiteerd. Roda zette echter meteen druk, Sergio Padt kon aanvankelijk zijn team op de been houden, maar in de 69e minuut kopte Ndenge toch de 2-1 tegen de touwen. Faber voerde diverse wijzigingen door, maar ook vers bloed in het elftal kon er niet voor zorgen dat de noorderlingen nu al hun Waterloo in de KNVB Beker vonden. In de extra tijd zorgde Mikhail Rosheuvel voor de eindstand in Kerkrade.

Willem II - sc Heerenveen 2-1

De eerste helft tussen de twee Eredivisionisten ging gelijk op, met enkele mogelijkheden aan beide kanten. Denzel Dumfries kopte op de lat na een uitstekende voorzet van Reza Ghoochannejhad, terwijl Pedro Chirivella aan de andere kant van het veld met zijn poging het doel net miste. Al met al viel er in de eerste 45 minuten weinig te beleven, aangezien beide teams defensief geen steek liet vallen. Martin Ödegaard was vlak voor het rustsignaal bijna trefzeker, maar de huurling van Real Madrid mikte over.

Het spektakel in Tilburg kwam in de tweede helft. Ben Rienstra schoot van dichtbij de 1-0 binnen, maar even daarna kwamen de Friezen alweer langszij via Ghoochannejhad: de Iraniër kon eenvoudig scoren nadat Ödegaard een goede solo produceerde. Lucas Woudenberg ging na een uur spelen echter pijnlijk in de fout, waarna Willem II weer op voorsprong kwam dankzij Fran Sol. Daarna drong Heerenveen flink aan, maar hield Mattijs Branderhorst met enkele puike reddingen zijn ploeg op de been.