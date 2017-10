Ajax vreest zwaar knieletsel Cerny: ‘Dit kan zomaar einde seizoen zijn’

Ajax moet het naar alle waarschijnlijkheid geruime tijd stellen zonder Vaclav Cerny. De twintigjarige vleugelaanvaller uit Tsjechië viel woensdagavond in het bekerduel met De Dijk (1-4 overwinning) geblesseerd uit en heeft ‘naar het zich laat aanzien’ zwaar knieletsel opgelopen, zo meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen.

Cerny werd na een uur spelen per brancard afgevoerd, nadat hij verkeerd terecht was gekomen in het kunstgrasveld in het Kras Stadion en vervolgens door zijn rechterknie zakte. Gevreesd werd onmiddellijk voor een ernstige blessure en die vrees lijkt nu waarheid te worden. Ajax laat in een communiqué weten dat de flankspeler de komende dagen verder wordt onderzocht.

Cerny verscheen tegen De Dijk pas voor derde keer dit seizoen aan de aftrap bij Ajax. Trainer Marcel Keizer liet direct na het duel al weten het ergste te vrezen. "Ik hoop dat het alleen zijn binnenband is, dan zijn we hem zes weken kwijt, maa, maar het zag er slecht uit. Grote kans dat ik hoop tegen beter weten in", zei de oefenmeester tegen Ajax Life. “Dit is voor hem een drama, voor ons allemaal ook, maar voor hemzelf het meeste. De groep was echt begaan met die jongen en informeerde in de kleedkamer eerst hoe het met hem was. Laten we hopen dat het meevalt, maar dit kan zomaar einde seizoen zijn."