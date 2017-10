Leicester City strikt Fransman met Premier League-ervaring als nieuwe manager

Claude Puel is de nieuwe manager van Leicester City. De 56-jarige Fransman is in het King Power Stadium de opvolger van Craig Shakespeare, die vorige week op straat werd gezet door de Premier League-club. Leicester City is na AS Monaco, Lille OSC, Olympique Lyon, OGC Nice en Southampton de zesde club voor Puel als trainer. Hij heeft een contract tot de zomer van 2020 getekend.

Puel staat voor de taak om de landskampioen van 2016 weg te brengen uit de onderste regionen van de Premier League. The Foxes staan na negen competitiewedstrijden op een zorgelijke veertiende plaats. Afgelopen weekeinde werd op bezoek bij directe concurrent Swansea City pas de tweede competitieoverwinning dit seizoen geboekt, waarna dinsdagavond een zege op Leeds United volgde in de EFL Cup. De twee zeges volgden na het ontslag van Shakespeare, na het gelijkspel van vorig week tegen West Bromwich Albion.

Shakespeare nam in februari het stokje over van Claudio Ranieri, die in 2016 kampioen werd met Leicester, maar afgelopen seizoen werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Als interim-trainer presteerde Shakespeare vorig seizoen goed met Leicester City, onder meer met het bereiken van de kwartfinale in de Champions League. Het leverde hem in juni een driejarig contract als hoofdtrainer op, maar de Engelsman vorige week dus al de laan uitgestuurd.

Puel zat na zijn ontslag bij Southampton in juni zonder club. "Het is een privilege om de nieuwe manager van Leicester City te zijn", zegt hij op het digitale thuis van zijn nieuwe werkgever. "De waarden en ambities van deze club komen overeen met die van mij. Ik beschouw het als een mooie kans om de club te helpen voort te bouwen op het recente succes. Ik kijk uit naar de samenwerking met de eigenaren, spelers, technische staf en supporters."