Ogenschijnlijk ernstige blessure Cerny domper op ruime bekerzege Ajax

Ajax heeft zich met speels gemak geplaatst voor de derde ronde van de KNVB Beker. De Amsterdammers hadden woensdagavond in het Kras Stadion in Volendam geen kind aan stadsgenoot De Dijk, dat in de eerste helft onder de voet gelopen werd en uiteindelijk met een ruime nederlaag van het veld stapte: 1-4. Smet voor de Eredivisionist was het uitvallen na uur van Vaclav Cerny met een ogenschijnlijk ernstige knieblessure.

Ajax hoefde geen moment echt diep te gaan tegen de tweededivisionist. Van de basiself die afgelopen weekeinde met 1-4 te sterk was voor Feyenoord, verschenen alleen Matthijs de Ligt en Nick Viergever aan de aftrap. Trainer Marcel Keizer gunde Kostas Lamprou zijn officiële debuut, terwijl ook onder anderen Luis Manuel Orejuela, Carel Eiting en Siem de Jong konden rekenen op basisplaatsen. Laatstgenoemde was zondag in de Klassieker al trefzeker geweest en gaf ook tegen De Dijk zijn visitekaartje af in een doelpuntrijke eerste helft.

Nadat Frenkie de Jong na een kwartier voetballen de openingstreffer had verzorgd na een fraaie combinatie met Kasper Dolberg, hielp Siem de Jong de bezoekers met twee doelpunten aan een riante voorsprong halverwege. De aanvallende middenvelder kon eerst van dichtbij scoren na een fraaie voetbeweging van Frenkie de Jong en tikte op het half uur ook nog de 0-3 achter doelman Jeroen Verhoeven, na een voorzet vanaf de rechterflank van Eiting. De Dijk had bijzonder weinig in de melk te brokkelen, al moest Lamprou op slag van rust nog wel redden op een poging van Adham El Idrissi.

Ajax ging na de onderbreking aanvankelijk op dezelfde voet verder. Cerny nam al gauw de 0-4 voor zijn rekening via de benen van Verhoeven en de onderkant van de lat, maar daarna was het de beurt aan de thuisploeg om iets terug te doen. Chakib Tayeb lepelde de bal uit een hoekschop op het hoofd van Nabil El Gourari, die geheel vrijstaand kon binnenkoppen. Het elftal van Keizer zou daarna niet meer in de problemen komen, maar kreeg nog wel een fikse tegenvaller te verwerken toen Cerny met een ogenschijnlijk ernstige knieblessure per brancard werd afgevoerd. Dennis Johnsen maakte als vervanger zijn eerste minuten voor Ajax, maar ook hij bracht uiteindelijk geen verandering meer aan in de stand, ondanks het feit dat De Dijk de laatste tien minuten volmaakte met tien man na een blessure van Tony Tol.