Liverpool legt jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis langer vast

Ben Woodburn heeft zijn toekomst aan Liverpool verbonden. De Premier League-club maakt woensdagavond via de officiële kanalen bekend dat de achttienjarige aanvaller een nieuw, meerjarig contract heeft ondertekend. Woodburn maakte elf maanden geleden zijn debuut in de hoofdmacht, in een 2-0 overwinning op Sunderland. Slechts twee voetballers speelden op jongere leeftijd hun eerste wedstrijd voor Liverpool: 17 jaar en 42 dagen.

Woodburn groeide drie dagen later, op 29 november 2016, uit tot de jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis.: hij scoorde in de EFL Cup-wedstrijd tegen Leeds United (2-0). De teller van Woodburn staat inmiddels op tien officiële duels in de hoofdmacht en inmiddels is hij A-international van Wales. In zijn allereerste interland, de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk (1-0), maakte hij de winnende goal.

"Het is ongelooflijk gevoel om een nieuw contract met Liverpool te ondertekenen", zo verzekert Woodburn op de clubsite. "Dit is de club waar ik nog zo lang mogelijk wil blijven. Ik wilde zo snel mogelijk het nieuwe contract ondertekenen. Het voelt goed. Nu wil ik de goede lijn voortzettend en de trainer hopelijk laten zien wat ik kan." Woodburn wil dit seizoen zo veel mogelijk wedstrijden voor Liverpool Onder-19 en het eerste spelen. "Hopelijk speel ik wat meer duels in het eerste en gaan we door in de Champions League voor Onder-19", besluit de tiener.